Zeugen halten bei Dettenschwang betrunkenen Autofahrer auf

In Dießen fährt ein betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien. Zeugen halten ihn so lange auf, bis die Polizei eintrifft.

Am Samstagabend haben zwei Personen einen betrunkenen Autofahrer bei Dettenschwang so lange aufgehalten, bis die Polizei eintraf. Wie die Polizei mitteilt, beobachten zwei Personen aus dem südlichen Landkreis Augsburg in Dießen vor ihnen ein Auto, das in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin verständigten sie die Polizei und verfolgten das Auto bis Dettenschwang.

Dort hielt der andere Fahrer an und die beiden Zeugen konnten den Mann in ein Gespräch verwickeln, um so Zeit für die heran eilende Streife zu gewinnen. Als diese eintraf konnte bei dem 29-jährigen Dießener deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Mehr als 1,6 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der 29-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiinspektion Dießen mitgenommen, wo durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden laut Polizei sichergestellt und den Dießener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ak)

