Am Sonntag ist eine Schleppjagd in Dießen

Hunde und Reiter jagen in Dießen durch die Flur. Es ist ein ganz unblutiges Jagdvergnügen.

Auf der Flur rund um Dießen und St. Georgen wird am Sonntag, 7. November, etwas mehr als sonst los sein. Auf Einladung von Dr. Stefan und Dr. Georg Rattenhuber vom Seehof findet an diesem Tag eine Schleppjagd statt.

Erwartet werden rund 40 bis 50 Reiterinnen und Reiter des Schleppjagdvereins von Bayern, so die Ankündigung des Veranstalters. Der Abritt wird gegen 12.30 Uhr sein, danach geht es rund 17 Kilometer in Richtung Schatzberg und Bayerdießener Forst und von dort Richtung Rotter Straße. Die Jagd wird voraussichtlich gegen 15 Uhr enden.

Was die Hunde auf die Fährte lockt

Statt der Hetzjagd auf Wild wird seit den 1930er-Jahren in Deutschland die Schleppjagd betrieben. Die Schleppjagd ist eine Jagd hinter der Hundemeute auf einer künstlichen, zuvor durch einen Reiter oder eine Reiterin der Equipage gelegten Fährte. Dieser Reiter, der sogenannte Schleppenleger, reitet dem Jagdfeld voraus. An seinem Sattel ist ein Kanister mit einem bestimmten Duftstoff befestigt, der tröpfchenweise zur Fährte für die Hunde wird. Der Duftstoff der Fährte besteht traditionell aus Fuchslosung. Hierzu wird Fuchskot in Wasser aufgelöst und anschließend durchgesiebt. Heute sind die Meuten aber auch auf verschiedene andere Düfte, zum Beispiel Anis oder Fenchel oder Heringslake, geprägt. (ger)

Lesen Sie dazu auch