Bald gibt es auch in Dießen Erste Hilfe für Fahrräder

Im Uttinger Summerpark gibt es schon seit dem Frühjahr eine Fahrrad-Servicestation. Unser Bild zeigt von links Bürgermeister Florian Hoffmann, den stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Johannes Vogt und den Ersteller der Grafik auf der Station, Frederik Riedel. Solche Säulen sollen jetzt auch in Dießen aufgestellt werden.

Plus In Dießen werden Rad-Reparatursäulen nach Uttinger Vorbild aufgestellt. Für die ersten vier Stationen gibt es schon Sponsoren.

Von Gerald Modlinger

Auch in Dießen werden in der nächsten Zeit Fahrrad-Reparatursäulen aufgestellt. Den Anstoß dafür gab jetzt ein Antrag der Freien Wähler, der in der Sitzung des Ferienausschusses auf der Tagesordnung stand. Vorbild für die Säulen ist eine Service-Station, die im Frühjahr im Uttinger Summerpark aufgestellt wurde. Außerdem wurde beschlossen, wo die ersten drei Säulen errichtet werden sollen.

