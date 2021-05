Betreiberin des Cafés im Blauen Haus in Dießen stirbt mit 69 Jahren

Christiane Graf ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Am Ammersee ist sie vor allem durch die von ihr organisierten Märkte und ein Café in Dießen bekannt.

Die Ammerseeregion verliert eine engagierte Persönlichkeit: Künstlerin, Veranstalterin und Unternehmerin Christiane Graf ist am Freitag mit 69 Jahren gestorben. Die dreifache Mutter und siebenfache Oma hatte am Ende keine Kraft mehr, ihrem mehrmonatigen Krebsleiden etwas entgegenzusetzen.

Bekannt ist sie unter anderem durch Kreativmärkte geworden. Ihre ersten Sommermärkte in der Alten Brauerei in Stegen brachten den Verkehr zwischen Stegen und Utting zum Erliegen. Als der Platz für die Aussteller zu eng wurde, wanderte die schwarz-weiße Werbekuh mit dem blauen Ammersee auf dem Bauch am Ammerseewestufer entlang nach Utting.

Für Musik, Kindergaudi, ausgefallene Extras für Mode, Kunst und Handwerk standen die Sommermärkte. Bald folgte die schneebedeckte Werbe-Kuh und wies auf die Wintermärkte hin, die sie im Saal des Blauen Hauses in Dießen veranstaltete und zum Publikumsmagneten machte, immer mit Auftritten von Musikern oder Kabarettisten und oft begleitet von Kunstausstellungen.

In Utting betrieb sie ein Kaufhaus mit Trachtenstoffen und Wolle

In Utting in der Bahnhofstraße hatte sie einst ein buntes Kaufhaus mit Trachtenstoffen, Wolle und Zubehör eröffnet. Svea – ihre Mutter, die sie stets als Freundin in ihr Leben einbezog – war immer mit von der Partie, strickte Pullover und organisierte den Laden mit, den sie mit Dekors wie Blechspielzeug und Accessoires ausstatteten. Als die Immobilie anderweitig genutzt werden sollte, wechselte Graf in einen Laden am Uttinger Dorfbrunnen.

Später zog sie dann nach Dießen um und betrieb dort ein Strick- und Wollgeschäft in dem auch Kurse angeboten wurden. Als sie dann das Hauscafé vis-à-vis im Blauen Haus eröffnete, war sie glücklich: „Ich liebe dieses Café wie mein Wohnzimmer“, sagte sie manchmal. Es gab Kaffeespezialitäten, Frühstück und nur hausgebackene Kuchen, für die Ehemann Frank Graf zuständig war.

Bei den Sozialdemokraten aktiv gewesen

Ihre Eltern Svea und Bertl Graf waren als Bildhauer kreativ tätig. Soziales Engagement war Christiane Graf immer besonders wichtig. In jungen Jahren engagierte sie sich bei den Uttinger Sozialdemokraten und bei freien Aktionen der Kunst. Sie strickte unter anderem Bäume in Weilheim ein. Die Heimat und die Natur waren für Graf immer Herzensthemen. (lt)

