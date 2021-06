Dießen

Corona: Nach einem halben Jahr Pause wird das Tattoo fertig

Plus Sabine Nagel aus Dießen darf ihr Tattoo-Studio wieder öffnen. Nach der pandemiebedingten Schließung ist Nadine Fleischhacker eine ihrer ersten Kundinnen. Die Augsburgerin hat im Herbst angefangen, sich ihr sechstes Tattoo stechen lassen.

Von Petra Straub

Über den Masken strahlende Augen. Einem freudigen Gruß folgt eine innige Umarmung. Das Wiedersehen von Nadine Fleischhacker (29) aus Augsburg und der Tätowiererin Sabine Nagel in Dießen ist herzlich. Heute wird an dem im Herbst 2020 begonnenen Tattoo weitergearbeitet. Über ein halbes Jahr war das Tattoo-Studio in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen geschlossen. Plakate an den Schaufenstern zeugen noch immer vom Frust der Geschäftsfrau über den wirtschaftlichen Verlust. Doch nun darf sie wieder arbeiten.

