Der Ammersee Kurier verschenkt spannende Krimis

Noch eine spannende Lektüre für den Urlaub gefällig? Bei der Ammersee Kurier-Telefonaktion gibt es drei Exemplare von „Mord in der Klosterkapelle“ zu gewinnen.

Nach den beiden ersten Krimis um das bekannte Ermittlerduo Svea Norden und Fritjof Harmsen folgt nun der dritte rätselhafte Fall. Der spannende Kneipp-Krimi „ Mord in der Klosterkapelle“ passt perfekt in das Kneipp-Jahr 2021. Der Ammersee Kurier verschenkt drei Freiexemplare bei einer Telefonaktion am Dienstag, 8. Juni.

Klosterried. In einer ruhigen Nacht liegt Bruder Jakobus leblos in der Klosterkapelle. Ermordet. Zufällig nimmt Fritjof im Kloster gerade eine Auszeit. Kurzerhand wird Svea als Undercoveragentin ins Kloster eingeschleust. Ist Rache das Mordmotiv?

Ermittler in Lebensgefahr

Und welches Interesse hat der Mörder an den Briefen des Kräuterpfarrers und Wasserdoktors Sebastian Kneipp, die seit Generationen im Kloster verwahrt werden? Nur eines ist gewiss: Um den Mörder zu finden, muss sich Fritjof in Lebensgefahr begeben.

Wer eines der drei Freiexemplare haben möchte, ruft am Dienstag, 8. Juni, zwischen 9.15 und 9.30 Uhr an unter Telefon 08807/924003.

