Dießen

07:10 Uhr

Die Dießener Tiefgarage bekommt eine neue Zufahrt

An der Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße muss einiges verbessert werden, unter anderem hapert es bei der Standfestigkeit.

Die Notwendigkeit, die Tiefgarage an der Dießener Mühlstraße zu sanieren, ist seit Jahren bekannt. Jetzt schlug das Thema im Bauausschuss des Gemeinderats auf. Hannelore Baur ( SPD) berichtete von der jüngsten Eigentümerversammlung der Immobilie Mühlstraße 4-6. Die Tiefgarage und die darüber liegenden Gebäude gehören nämlich einer Eigentümergemeinschaft, an der auch die Marktgemeinde beteiligt ist.

