Die Kälbchen-Flüsterer vom Ammersee kommen aus Dießen

Plus Antonia Steer aus Raisting und Leonie Fellner aus Dießen haben verbringen in den Ferien viel Zeit mit Kälbern. Beim Vorführwettbewerb gewinnen die Freundinnen sogar Pokale.

Die Sommerferien gehen zu Ende, doch die Erinnerungen bleiben. Für die Freundinnen Antonia Steer (14) aus Raisting und Leonie Fellner (15) aus Dießen war das schönste Ferienerlebnis heuer eine Reise mit ihren vierbeinigen Freundinnen Feli und Frederike nach Hohenlohe, zum Kälber-Vorführwettbewerb beim Vieh- und Krämermarkt in Geifertshofen.