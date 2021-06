Dießen

15:19 Uhr

Dießen: An den neuen Parkautomaten klingelt die Kasse

Seit einigen Wochen kostet das Parken am Ammersee in Dießen. Unser Foto zeigt Tagestourist Tobias Kast.

Plus An schönen Tagen klingelt es in den neuen Parkautomaten in der Marktgemeinde Dießen. Nicht jeder ohne Parkschein hinter der Windschutzscheibe ist ein Falschparker.

Von Daniel Weber

Feiertag, Wochenende, schönes Wetter und noch immer sind wegen Corona einige Freizeitbeschäftigungen nicht möglich – kein Wunder, dass es bei diesen Rahmenbedingungen die Menschen scharenweise an den Ammersee treibt. Besonders an den Strandbädern in St. Alban und Riederau herrschte an den vergangenen schönen Tagen reges Treiben, viele Gäste reisten aus Augsburg an.

Themen folgen