Dießen: An der Rotter Straße liegt haufenweise Brot herum

Kiloweise in der Landschaft abgelagertes Brot sorgt in Dießen für Aufregung. Was die Polizei dazu sagt.

Von Gerald Modlinger

Im Bereich der Rotter Straße bei Bischofsried ist eine größere Menge Weißbrot in der freien Landschaft abgelegt worden. Am Mittwoch machten entsprechende Fotos in den Sozialen Medien in Dießen die Runde. Auch die Polizei wurde informiert. Eine Streife schaute sich die Brothaufen am Ortsende von Dießen und auf der Bischofsrieder Höhe an und informierte den Bauhof der Gemeinde, damit dieser die Backwaren aufräumt, hieß es von der Inspektion. Es gebe bislang keine Hinweise darauf, wer das (teilweise bereits erheblich verschimmelte) Brot dorthin gebracht habe. Es handle sich um mehrere Kilogramm. Für die Polizei steht eine Ordnungswidrigkeit im Raum. Anders als bei Straftaten könne aber bei Ordnungswidrigkeiten nicht gegen Unbekannt ermittelt werden. Lesen Sie dazu auch Dießen Dießen: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der Staatsstraße

