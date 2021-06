Dießen

12:20 Uhr

Dießen: Bald gibt es ausgefallene Dirndl

Diana Sinnig macht ein Geschäft mit Dirndl im Huber-Haus in der Mühlstraße in Dießen auf.

Eine Schneiderin aus München eröffnet am Samstag ein Geschäft in der Mühlstraße in Dießen. Sie arbeitet mit ausgefallenen Stoffen.

Von Ulrike Reschke