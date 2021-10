Dießen

Dießen: Ferienprogramm in der Bücherei und im Sportverein

In den Herbstferien ist in Dießen für Kinder was geboten: Was die Bücherei und der Ammersee-Sportverein vorhaben.

Für alle von fünf bis zehn Jahren, die an Halloween nicht in kugelige Kürbisse verhext oder von wüsten Vampiren gebissen wurden, bietet die Albert Teuto Bücherei auch in den Herbstferien wieder ein Kinderprogramm: Am Dienstag, 2. November, verzaubert eine Erzählerin die Bücherei in ein magisches Märchenreich. Und im Traidtcasten verwandelt die Gemeindereferentin der Pfarrei Mariä Himmelfahrt am Freitag, 5. November, das Kinderbuch „Das kleine Ich bin Ich“ in ein farbenfrohes Theater zum Mitmachen und Basteln. Die beiden kostenlosen Veranstaltungen finden zwischen 15.30 und 16.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist für den 2. November erwünscht beziehungsweise für den 5. November erforderlich, Telefon 08807/2140610 oder buecherei-diessen@t-online.de. Bei den Veranstaltungen gilt die 3G-Regel. Beim ASV Dießen ist vier Tage Programm Mit Unterstützung des Bayerischen Jugendrings hat auch der Ammersee-Sportverein in Dießen für 2. bis 5. November ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Es beginnt jeweils um 8.30 Uhr, die Kinder können ab 8 Uhr gebracht werden, und endet mit dem Mittagessen um 14 Uhr. Die Abholung ist bis 14.30 Uhr möglich. Geboten wird ein sportliches Ferienprogramm, diesmal mit dem gemeinsamen Kochen. Es gibt noch ein paar Plätze zum Mitmachen. Anmeldung unter info@ammersee-sportverein.de. (ak) Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Die Dießener Bücherei soll ein Ort der Begegnung werden

