Dießen: Fußballprofi tauscht Spielfeld gegen Backstube

Plus Backstube statt Fußballplatz: Der Dießener Fußballprofi Stephan Fürstner hat eine eigene Stiftung und backt mit Kindern Weihnachtsplätzchen für einen guten Zweck.

Ein unwiderstehlicher Plätzchenduft und fröhliche Kinderlieder drangen am Sonntag aus der Backstube des Café Vogel in der Johannisstraße. Sechs fleißige kleine Bäckerinnen und Bäcker hatten sich dort eingefunden, um gemeinsam mit Konditormeisterin Maike Buttner und Fußballprofi Stephan Fürstner einen ersten großen Schwung Weihnachtsplätzchen zu backen. Der Verkaufserlös soll über die Stephan-Fürstner-Stiftung krebskranken Kindern zugutekommen.