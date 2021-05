Dießen

Dießen: Was Sebastian Kneipp uns heute raten würde

Henri Andresen erfrischt sich gerne zwischendurch im Kneippbecken in den Dießener Seeanlagen.

Plus Der Pfarrer und Medizinpionier wäre am 17. Mai 200 Jahre alt geworden. Auch heute sind die fünf Säulen seiner Lehre die Basis für viele Behandlungen. Kneippen ist auch in Dießen und Umgebung möglich.

Von Frauke Vangierdegom und Petra Straub

Gestern wäre Sebastian Kneipp (1821-1897) 200 Jahre alt geworden. Sein Name ist weitläufig bekannt und das von ihm entwickelte „Wassertreten“, im Volksmund gerne auch als „Kneippen“ bezeichnet, wird von vielen Menschen zur Gesundheitsförderung und Prävention angewendet. Doch das ist längst nicht alles, was der Pfarrer aus Bad Wörishofen für die Gesunderhaltung des Menschen entwickelt hat.