Dießen

vor 53 Min.

Dießen: Wie wird der Ortsbus für die Bürger attraktiver?

Plus In Dießen will man sich weiter mit Alternativen zum Auto beschäftigen. Darunter sind auch flexible Bus-Systeme. Doch das würde die Gemeinde einiges Geld kosten. Was die Gemeinderatsmitglieder sagen.

Von Gerald Modlinger

Wie können die Dießener motiviert werden, nicht mit dem Auto zu fahren und stattdessen zum Beispiel in einen Bus zu steigen? Um diese Frage ist es wieder in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegangen. Die Meinungen zu Alternativen zum bisherigen Ortsbus gingen dabei weit auseinander.

Themen folgen