Dießen nimmt Abschied vom "Bräu" Franz Götzfried

Franz Götzfried (links) ist am Freitag gestorben: Unser Bild zeigt ihn bei seinem 60. Geburtstag im März 2017 mit Ulrich Klose vom Dachsbräu.

Plus Franz der Dritte braute wie keiner – kein bayerisches Bier als seins war feiner. Erinnerungen an den verstorbenen Franz Götzfried, den früheren Wirt des „Unterbräu“ in Dießen.

Von Beate Bentele

Als er vom ersten alkoholfreien Bier einen Schluck genommen hatte, kippte er die Halbe zum Fenster raus: „Des kannst ja net sauf’n. Des schmeckt nur nach Wasser und Stammwürze. Und mit Wasser gießt ma d’ Blüaml.“ Damit war für den Dießener Braumeister und Gastwirt das Thema erledigt. Nie, so sagt man dem früheren Wirt des „Unterbräu“ nach, habe er auch nur einen Schluck Wasser getrunken. Nur Bier, Limo oder Tee ist Franz Götzfried auf den Tisch gekommen. Am Freitag, früh um 4 Uhr, ist Franz Götzfried, eine der Fischereier Kultfiguren, gestorben. Wie immer, sagt man, habe er tags zuvor noch einen Schluck getrunken, und eine Zigarre schmauchte vor sich hin, „weils halt a so guat schmeckt und riacht.“

