Dießen

vor 1 Min.

Dießener Tourist-Info: So geht es ohne den Verschönerungsverein weiter

Plus In der Dießener Tourist-Info wird die Übernahme durch die Wirtschaftsförderung in Starnberg gefeiert. Beim Verschönerungsverein gehen derweil die Lichter aus.

Von Gerald Modlinger

Fast zwei Jahre nach dem Stichtag am 1. Januar 2020 ist jetzt die Übernahme der Dießener Tourist-Info im Bahnhof durch die Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg (gwt) mit einer kleinen Feier gewürdigt worden. Grund für die Verspätung ist die Corona-Situation. Weniger zu feiern gibt es derweil beim Verschönerungs- und Fremdenverkehrsverein, der vor dem Aus steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

