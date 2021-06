Eine Dießener Künstlerin macht ein Stellwerk zum Atelier

Die Dießener Künstlerin Annunciata Foresti hat ein ehemaliges Bahngebäude in Dießen in ein Atelier umgebaut. Darüber schreibt sie in einer Broschüre.

Was wäre wenn … das Stellwerk in Dießen 2010 abgerissen worden wäre? Dann gäbe es dort weder Künstleratelier noch Ausstellungen, keinen üppig blühenden Garten – und wohl auch weit weniger Blumenmotive in Annunciata Forestis Malerei, denn ihr selbstangelegter Garten bietet ihr Motive in überschäumender Fülle. Eine Retrospektive auf zehn Jahre Malerei, darunter, so viel sei verraten, standen unter anderem Mohnblumen und Blauregen Modell, zeigt Foresti vom 3. bis 11. Juli, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr, passend zum zehnjährigen Jubiläum des Stellwerks als Ort der Kunst.

Tatsächlich ist das Stellwerk, vormals ein grauer, trister Industriebau, viel älter. Es wurde 1937 errichtet, als der Dießener Bahnhof technisch auf den damals neuesten Stand gebracht wurde. Vormals befand sich dort am Bahnübergang das Materiallager des Baugeschäfts Stiegler-Heckmann aus St. Georgen. Von 2010 an benötigte die Bahn die Technik des Stellwerks nicht mehr, die Eisenteile des Stellwerks wurden abgebaut, Haus und Gelände verfielen in einen Dornröschenschlaf.

Der Abriss des Dießener Stellwerks stand im Raum

Der Abriss stand im Raum, doch dann entschied sich die Bahn dazu, das Objekt meistbietend zu versteigern. Annunciata Foresti, die seit 2007 auf der Suche nach einem neuen Atelier war, bekam den Zuschlag und ließ sich damit auf das Abenteuer ein, einen Ort der Technik und Sicherheit in einen Ort der Inspiration und Kunst zu verwandeln. In einem neu erschienenen Büchlein „Vom Stellwerk zum Kunsthäuschen.

Annunciata Foresti hat das Ende 2009 außer Betrieb genommene Stellwerk an der Seestraße in Dießen erworben. Foto: Stephanie Millonig

Herausgeber ist der Verein Kunst Format, blickt Foresti zurück auf die Geschichte des Stellwerks und sammelte dazu Stimmen von Dießenern, die das Stellwerk noch von seiner aktiven Zeit als Bahnhäuschen kannten. So erzählt Anton Zientek über seinen Schulweg und Volker Bippus über seinen Vater als Bahnbeamten am Bahnhof Dießen.

Weggenossen erinnern sich

Weggenossen Forestis erinnern sich an Begebenheiten im neuen Kunsthaus als Treffpunkt mit Kreativen, seien es Fotografen, Maler oder Bildhauer, so wie Leonhard Ploner aus Schondorf, der schreibt: „Liebe Annunciata, du hast das Stellwerk zu einem ganz besonderen Ort gemacht, voller Lust, Heiterkeit und Pracht.“

Lesen Sie dazu auch

Spannend für Kunstinteressierte ist auch der Überblick über die zahlreichen Sonderausstellungen und Projekte, die bereits im Stellwerk stattgefunden haben. Dort waren unter anderem Matthias Rodach, Bernd Zimmer, Andreas Kloker und Eva Zenetti zu Gast.

So präsentiert sich das ehemalige Dießener Stellwerk heute.

Auch wer wissen will, wie es zur erdig-roten Farbe des Stellwerks kam, findet in der von Foresti redaktionell begleiteten Broschüre eine Antwort und ebenso einen Überblick über zehn Jahre ihres künstlerischen Schaffens, in denen die Zyklen „Ammersee-Landschaftsarbeiten“, „Windstärke 9“ und „Die stillen Riesen und Florales“ entstanden.