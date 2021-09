Dießen: Es gibt noch keinen Pächter für das Café im Blauen Haus

Plus Die Marktgemeinde Dießen verlängert die Bewerbungsfrist für die Gastronomie im Blauen Haus. Erste Besichtigungen der Räume finden bereits statt.

Wegen der Sommerferien hat die Marktgemeinde Dießen noch einmal nachgebessert und die Bewerbungsfrist für den Betrieb der Gastronomie im Blauen Haus in der Prinz-Ludwig-Straße 23 verlängert. Somit haben potenzielle Pächter weiterhin die Chance, sich als Pächter der Räumlichkeiten in dem gemeindlichen Gebäude zu bewerben.