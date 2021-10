Dießen

vor 36 Min.

Fällt in Dießen nach den Weiden auch eine Eiche?

In Dießen gibt es Überlegungen, auch die Ufermauer am Mühlbach zu erneuern. Das könnte dann auch ein Problem für die dortige Eiche bringen.

Plus Bei der Erneuerung der Seeanlagen in Dießen rückt auch eine Eiche am Mühlbach in den Blick. Was passiert mit dem Baum, falls auch dort gebaut werden sollte?

Von Gerald Modlinger

Auch die letzte Weide am Ufer der Dießener Seeanlagen ist jetzt gefallen – begleitet von massiver Kritik in den Sozialen Medien. Und schon steht die Frage im Raum, wie es um einen anderen Baum am Ufer steht. Droht der Säuleneiche an der Nordseite des Mühlbachs ebenfalls die Kettensäge?

