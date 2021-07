Finanzen: Wechsel in der Dießener Kämmerei

Plus Dießens Kämmerin Regina Metz geht in die Familienpause. Ihre Nachfolgerin im Rathaus ist da.

Regina Metz, langjährige Mitarbeiterin im Dießener Rathaus und zuletzt Kämmerin, wird sich geraume Zeit nicht mehr um die Gemeindefinanzen, sondern vorwiegend um ihre Haushaltskasse und vor allem um ihr Baby kümmern, das sie Ende August erwartet. Als ihre Nachfolgerin im Rathaus wurde am Freitag offiziell Kornelia Mollemeier begrüßt.