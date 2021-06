Für die Dießener Kunstanstalt gilt jetzt: Betreten verboten

Im Mai stellten Stefanie Sanktjohanser und Jörg Kranzfelder im Hof der ehemaligen Druckerei Jos. C. Huber in der Dießener Johannisstraße noch ihre Pläne für eine „Freie Kunstanstalt“ vor. Inzwischen untersagt die Marktgemeinde per Schild Außenstehenden den Zugang zu ihrem „Privatgelände“.

Foto: Gerald Modlinger