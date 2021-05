Dießen

14:22 Uhr

Für die Huber-Häuser in Dießen gibt es drei Optionen

Das Ensemble der ehemaligen Graphischen Kunstanstalt Jos. C. Huber prägt die Johannisstraße in Dießen, zum Teil stehen die Gebäude unter Denkmalschutz.

Plus Der Verein „Freie Kunstanstalt“ präsentiert seine Überlegungen für die ehemalige Druckerei Huber im Dießener Gemeinderat. Damit stößt er durchaus auf Wohlwollen, doch auf einige Fragen müssen erst noch Antworten gefunden werden.

Von Gerald Modlinger

Große Bühne für den in Gründung befindlichen Verein „Freie Kunstanstalt“ in Dießen: Die Vorsitzende Stefanie Sanktjohanser stellte am Montagabend im Gemeinderat die Ideen des neuen Vereins für ein kulturelles und soziales Zentrum in den seit vielen Jahren leer stehenden Gebäuden des früheren Verlags Jos. C. Huber in der Johannisstraße vor. Entscheidungen traf der Gemeinderat nicht. Der frühere Bürgermeister Herbert Kirsch (Dießener Bürger) formulierte jedoch drei Handlungsoptionen.

Themen folgen