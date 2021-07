Fußball: Der MTV Dießen lädt wieder zu Turnieren

Es geht in die nächste Runde. Die Fußballer des MTV Dießen veranstalten wieder ihre bewährte Turnierreihe. Heuer sogar mit einer Neuerung.

Es ist beinahe schon eine Duplizität der Ereignisse. Vor ziemlich genau einem Jahr ließen die Klammern der Corona-Pandemie etwas lockerer und Sport sowie Veranstaltungen waren wieder erlaubt. Und ähnlich ist es auch in diesem Jahr. Da lassen es sich die Dießener freilich nicht nehmen, ins heimische Ammerseestadion einzuladen.

Nach der erfolgreichen Premiere vergangenes Jahr gibt es die zweite Auflage des Fußball-Tennis-Turniers, bei dem insbesondere Edeltechniker glänzen können.

Edeltechniker dürfen glänzen

Neben dem Einzel- wird in diesem Jahr am gleichen Tag auch ein Doppelturnier stattfinden. Die Turniere stehen am Samstag, 10. Juli, an. Am Mittag geht es los mit der Einzelentscheidung. Am Nachmittag wird erstmals der Pokal im Doppel vergeben. Die Startgebühr beträgt fünf Euro fürs Einzel und zehn Euro fürs Doppel.

Bei der nächsten Auflage der Marktmeisterschaft im Elfmeterschießen am Samstag, 17. Juli, sind dann vor allem stahlharte Nerven gefragt. Das Elferturnier wird in Fünferteams bestritten, die Startgebühr beträgt 25 Euro.

Anmeldung noch bis 6. Juli

Bis 6. Juli per E-Mail an mtvdiessenherren@gmail.com möglich unter Angabe des Turniers und eines Ansprechpartners mit Kontaktdaten. (ak)

Lesen Sie dazu auch