Heimatverein in Dießen nach 30 Jahren erstmals ohne Thomas Raff

Plus Bei den Neuwahlen werden im Heimatverein in Dießen viele Positionen neu besetzt. So geht es nach dem Generationswechsel weiter.

Von Uschi Nagl

Generationswechsel beim Heimatverein Diessen: Nach 30 Jahren tritt mit dem Bildhauer Matthias Rodach ein neuer Vorsitzender in die Fußstapfen des Kunsthistorikers Dr. Thomas Raff. Der 74-jährige langjährige Vorsitzende konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der ersten Jahresversammlung des Kulturvereins nach Corona teilnehmen. Sie fand am Freitag im Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen statt. Eine Botschaft überbrachte sein Bruder Florian Raff: „Thomas wünscht allen einen vergnüglichen Abend und einen wunderbaren neuen Vorstand.“

