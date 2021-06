In Dießen dürfen die Kinder wieder gemeinsam turnen

Das lange Warten hat ein Ende. In den Pfingstferien trainieren die Kinder beim Ammersee-Sportverein wieder miteinander. Zu ihrer Überraschung erhalten sie ein Paket aus dem Olympia-Land Japan.

In den Pfingstferien trafen sich elf bewegungsbegeisterte junge Sportlerinnen und Sportler im Turn- und Bewegungszentrum des Ammersee-Sportvereins (TBZ) , um möglichst den ganzen Tag zu turnen, zu rennen, zu springen und sich nach Herzenslust zu verausgaben. Nach den vielen Wochen des sportlichen Nichtstuns sich erst mal in den Ferien „auszuruhen“ kam für diese Kinder nicht in Frage. Vom Verein erreichte den Ammersee Kurier der folgende Bericht:

Rad schlagen und Salto üben

Morgens rein in die Halle, Hygienemaßnahmen, und dann erst mal sausen und klettern, dafür standen sie auch in den Ferien gerne früh auf. Die Übungsleiter und Ganztags-Betreuer Conny und Klaus „triezten“ sie dann aber mit dem „Mantra des Sportlerlebens“, also mit einer kurzen Runde des Aufwärmens und des Dehnens in allen Muskelbereichen, dann standen verschiedene Turnelemente auf dem Programm: Handstände, Überschlag, Räder auf der Bodenturnfläche, Schwünge und Felgen am Reck und natürlich Salto – am liebsten mit Anlauf und Trampolin.

Nach vielen Wochen ohne Vereinssport waren es vor allem zwei Dinge, die für die Kinder wieder ungewohnt waren: das Dehnen aller Muskelgruppen (macht freiwillig doch keiner) und dass noch ein Trainer da ist, der eine gute Ausführung der Bewegungen kontrolliert und auch ein paar Wiederholungen mehr einfordert, als die Kinder daheim auf einem Trampolin oder im Garten machten. Der Lohn war aber ein erkennbarer Fortschritt und Erfolg schon zum Ende der Trainingswoche sichtbar.

Witze erzählen in der Mittagspause

So viel Bewegung macht noch viel mehr Hunger: ein kleiner Imbiss am Vormittag, Mittagessen in der Turnhalle, frisch zubereitet, das gab wieder Kraft und Elan, sofort weiterzumachen. Halt – etwas mehr Ruhe und Erholung muss auch für so eifrige Kinder sein! Der neue Trick hierfür: sich gegenseitig Witze erzählen.

Pfingstwetter in Deutschland ist ja nicht immer schön, für das Ferienprogramm lachte aber nachmittags immer die Sonne, und so konnten alle auf den Sportplatz gehen und Laufspiele machen, Sprinten, Springen und Werfen. Eine weitere Attraktion war das Bouldern mit Kletter-Trainer Norbert: an der neuen Boulderwand im TBZ erklärte Norbert die Grundlagen und Regeln dieses Kletterns in geringer Höhe, und die Kinder versuchten sich an den neun verschiedenen Routen, welche die Kletterwand bietet.

Olympische Flagge aus Japan

Zur Einzigartigkeit dieses Angebots kam genau in dieser Woche noch ein Päckchen aus Japan: Turnfreund Jens, beruflich in Tokio tätig, hatte dort eine der olympischen Flaggen organisiert und sie dem ASV zugesandt, mit dem Kommentar: „Das ist wohl die einzige die es bisher in Deutschland gibt - und Ihr wisst sie sicher zu schätzen.“

Jetzt also hängt das wertvolle Stück im TBZ und die Gruppe des Ferienprogramms freute sich, ein Gruppenbild mit echten Olympischen Ringen machen zu können. Das lässt den Muskelkater vergessen, und die Flagge im TBZ erwartet alle wieder zum regulären Training nach den Ferien. (ak)

