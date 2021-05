In Dießen wird einer dichten Bebauung eine Absage erteilt

Nach dritter Neuplanung dürfen Häuser in Neudießener Straße gebaut werden. Einige Bauherren in Dießen versuchen eine Befreiung von den neuen Abstandsregeln zu erwirken.

Die neuen, seit 1. Februar geltenden örtlichen Vorschriften zu den Abstandsflächen zwischen Gebäuden haben auch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Dießen für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Aufgrund der neuen Satzung kann in etlichen Fällen nicht mehr so dicht gebaut werden.

Kurz noch einmal zur Vorgeschichte: Die neue Bauordnung, die im Bayern am 1. Februar in Kraft getreten ist, sollte das Bauen vereinfachen und auch was die Baudichte betrifft, teilweise erleichtern. Dementsprechend wurden die Abstandsflächen zum Teil verkleinert. Darüber hinaus wurde den Gemeinden gestattet, eigene Abstandsflächenregeln zu erlassen. Dießen machte davon Gebrauch und legte fest, dass die Regeln der alten Bauordnung weiter gelten sollten.

Mehrere Baupläne überarbeitet

Allerdings: Weil die bayernweite Bauordnung das Berechnungsverfahren für die Abstandsflächen geändert hat, führt dies in Dießen nun dazu, dass teilweise größere Abstände eingehalten werden müssen als vor dem 1. Februar. Das gilt insbesondere für Gebäude mit Satteldächern. Deswegen wurden zuletzt auch schon Baupläne überarbeitet und Satteldächer wurden zu Krüppelwalmdächern umgestaltet.

Einige Bauherren versuchen auch, eine Befreiung von den schärferen Dießener Abstandsregeln zu erwirken – bislang in der Regel vergeblich. Eine solche Ausnahme war bereits in der vorvergangenen Sitzung für ein Projekt mit drei Mehrfamilienhäusern und Tiefgarage in der Neudießener Straße verwehrt worden. Inzwischen legte der Bauwerber dafür eine dritte Planung vor, die nun behandelt wurde. Eines der Gebäude wurde so weit nach Süden gerückt, dass die Abstandsflächen eingehalten werden. Mit 7:1 Stimmen erklärte sich der Bauausschuss mit dem Plan einverstanden.

Daneben hatten drei weitere Bauherren beantragt, von den Regeln abweichen zu dürfen. Betroffen ist dabei unter anderem der Bau eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Zu diesem Bauvorhaben hatte der Bauausschuss bereits sein Einvernehmen erteilt, nun ist es aber nicht mit den Dießener Regeln in Einklang zu bringen.

In zwei Fällen lagen die beantragten Abweichungen im Zentimeterbereich. Bei einem geplanten Einfamilienhaus in der Pessingerstraße in Dettenhofen etwa wurden drei Abstandsflächenüberlappungen von 0,17, 0,24 und 1,96 Quadratmeter errechnet, die ausschließlich durch kleine Bereiche der Quergiebel verursacht seien, informierte dazu die Sitzungsvorlage. Darin wurde auch empfohlen, die Abweichungen zuzulassen. Belichtung, Belüftung und Besonnung würden dadurch nicht beeinträchtigt.

Auch nur um wenige Zentimeter ging es bei einem Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück der in der Neudießener Straße geplanten Mehrfamilienhausanlage. Dort soll auf einem Grundstück ein zweites Einfamilienhaus errichtet werden. Die bisherige Planung würde dazu führen, dass die Abstandsflächen um maximal 13 Zentimeter auf das Nachbargrundstück reichen würden.

"Wir kommen in Teufels Küche"

In allen drei Fällen wurde eine Ausnahme mehrheitlich abgelehnt. „Wir kommen sonst in Teufels Küche, dann müssen wir unsere Satzung wegwerfen“, warnte Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger). Nur die Freien Wähler plädierten dafür, Ausnahmen zu gewähren. Sonst sei man doch auch zu Abweichungen im niedrigen Prozentbereich bereit, merkte Johann Vetterl (Freie Wähler) an.

Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) warnte ebenfalls davor, Ausnahmen zuzulassen, denn es würden noch weitere Fälle hinzukommen. Sie räumte aber auch ein, dass es versäumt worden sei, eine Übergangsregelung zu treffen. Die neuen Abstandsflächen gelten auch für Bauanträge, die vor dem 1. Februar gestellt worden sind, aber erst jetzt vom Landratsamt bearbeitet werden. Dabei muss die neue Rechtslage und nicht die Rechtslage zum Zeitpunkt der Antragstellung zugrundegelegt werden.

