Dießen

vor 31 Min.

In der Kreuzkapelle in Dießen werden Heiligenfiguren restauriert

Kirchenmalerin Richilde Kölbl restauriert gerade die drei Heiligenfiguren in der Kreuzkapelle in Dießen-St. Georgen. Vorne ist Maria Magdalena zu sehen und hinten von links Maria und Apostel Johannes.

Plus Die drei Lindenholzfiguren Maria, Johannes und Maria Magdalena in der Kreuzkapelle in Dießen sind in die Jahre gekommen. Kirchenmalerin Richilde Kölbl bessert die schadhaften Stellen aus. Wie sie dabei vorgeht.

Von Ramona Lotter

Normalerweise stehen beziehungsweise knien die Figuren der Gottesmutter Maria, des Apostels Johannes und der Maria Magdalena am Fuß des Kreuzes in der Apsis der Kreuzkapelle St. Georgen. Momentan haben sie allerdings ihren Sockel verlassen und werden in der Vorderkapelle von Fassmaler- und Vergoldermeisterin Richilde Kölbl ausgebessert.

