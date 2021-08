Kinderbetreuung: Dießen hat ein massives Personalproblem

Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul stimmt Eltern auf einen Engpass ein. Zum neuen Kindergartenjahr können möglicherweise nicht alle Gruppen in Betrieb gehen.

Die Marktgemeinde Dießen hat offenbar ein ernstes Personalproblem in ihren Kindertagesstätten. Am Donnerstag informierte Bürgermeisterin Sandra Perzul per Pressemitteilung, dass dies auch Auswirkungen auf die Betreuungskapazitäten in den Kindertagesstätten haben dürfte.

„Deshalb mussten wir heute zu unserem großen Bedauern die Eltern der betroffenen Kinder leider darauf vorbereiten, dass der Betreuungsplatz für ihre Kinder zum Beginn des neuen Kindergartenjahres höchstwahrscheinlich nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung gestellt werden kann. Wie mögliche Einschränkungen genau aussehen könnten, wird den Eltern noch zeitnah mitgeteilt“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Wie Dießen ein attraktiver Arbeitgeber sein will

Der Mangel an Fachpersonal im Sozial- und Erziehungsbereich habe erfasst den Markt Dießen in einer bisher nicht gekannten Weise erfasst, heißt es weiter. „So ist es uns trotz intensiver und frühzeitig begonnener Bemühungen auf verschiedensten Wegen bisher nicht gelungen, die gesetzlich geforderten personellen Mindestanforderungen hinsichtlich des Fachkräfteangebots zu erfüllen. Es fehlen uns leider die pädagogischen Fachkräfte. Dabei gewährt der Markt Dießen längst eine freiwillige Arbeitsmarktzulage und einen Fahrkostenzuschuss sowie bezahlte Vorbereitungszeiten, um sich als wirklich attraktiver Arbeitgeber zu zeigen.“

Der Arbeitsmarkt sei schlichtweg vollkommen leer, es gibt zu viele Angebote und viel zu wenige Interessentinnen und Interessenten für diese Tätigkeit. Ohne dieses Fachpersonal könnten die Gruppen im gemeindlichen Kindergarten Dettenschwang aus gesetzlichen Gründen aber nicht in Betrieb gehen, und es besteht auch keine Möglichkeit, Kinder vorübergehend in andere Gruppen zu geben.

Einige Mitarbeiterinnen sind erkrankt

Noch befinde sich die Marktgemeinde zwar in Gesprächen, man sei auch hoffnungsvoll, dass länger erkrankte Mitarbeiterinnen im Laufe der nächsten Wochen ihre Tätigkeit wiederaufnehmen können, aber eine belastbare Zusicherung, wann sich die schwierige Personalsituation entschärft haben könnte, könne im Moment nicht gegeben werden. Wegen des Krankenstands hatte auch der Leiter des Jugendtreffs, Simon Brieger, in den vergangenen Monaten im Kindergarten Dettenschwang gearbeitet.

Lesen Sie dazu auch

Das Amt für Jugend und Familie im Landratsamt Landsberg sei über diese Situation informiert. (lt)