Nach dem EM-Sieg: Café-Besitzer Marco schmückt Dießen grün-weiß-rot

Piazza Italiana in Dießen: Zum EM-Sieg hat Laden- und Cafébesitzer Marco Cupo Pagano (rechts) den Platz vor seinem Geschäft in den italienischen Farben dekoriert. Mit ihm freuen sich die Gäste (von links) Franco, der gerade aus der Toskana zu Besuch in Dießen ist, sowie zwei Stefans (beziehungsweise am Tag nach dem Titelgewinn Stefano), deren Mannschaften Ungarn und Deutschland deutlich früher aus der Turnier ausgeschieden sind.

Foto: Gerald Modlinger