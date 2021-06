Neue Führung: Carsharing-Verein Dießen hofft auf Aufschwung

Der Dießener Carsharing-Verein hat einen neuen Vorstand. Nach dem Einbruch der Buchungszahlen im Frühjahr 2020 ist die Hoffnung auf einen deutlichen Aufschwung groß.

Mit Helmut Wahl als Erstem Vorsitzenden und Gabriele Übler als Zweiter Vorsitzender gibt es beim Carsharing-Verein Dießen ein neues und ein wohlbekanntes Gesicht im Vorstand, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Die Mitgliederversammlung wählte die beiden jetzt an die Spitze des seit zwei Jahren aktiven Vereins.

Der bisherige Vorsitzende Klaus Eckardt kandidierte aus beruflichen Gründen nicht erneut. Ebenfalls ausgeschieden sind dessen Stellvertreterin Heidi Borbein sowie Beisitzerin Astrid Cruse. An ihre Stelle tritt nun Peter Haubold. Schatzmeister Ernst Roeckl und Beisitzer Peter Geist gehören dem Vorstand weiterhin an.

Der vor zwei Jahren mit elf Mitgliedern gegründete Verein zählt derzeit 53 Personen, von denen 44 als Nutzer registriert sind.

Fuhrpark zeitweise reduziert

Durch den ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 waren die Buchungszahlen deutlich eingebrochen, berichtete der scheidende Vorsitzende. Das hatte dazu geführt, dass der Verein zeitweise das Fahrzeugangebot reduzieren musste. Derzeit stehen den Nutzern zwei Autos zur Verfügung, die an der Markthalle sowie am Augustinum geparkt sind. Wie Schatzmeister Ernst Roeckl sagte, gelang es dem Verein, in den schwarzen Zahlen zu bleiben.

Aktuell zahlen die Nutzer der Autos pro Kilometer inklusive Treibstoff 34 Cent, dazu kommen eine Zeitgebühr für die Stunde von einem Euro (tagsüber) beziehungsweise 25 Cent (nachts), eine einmalige, rückzahlbare Nutzungseinlage von 600 Euro und ein Mitgliedsbeitrag von 24 Euro im Jahr. Ein geteiltes Auto sei somit auch finanziell von Vorteil für alle, die im Jahr weniger als 10000 Kilometer fahren, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter.

Gabriele Übler ist wieder dabei

Helmut Wahl ist schon länger Vereinsmitglied, Gabriele Übler, die auch Mobilitätsbeauftragte der Marktgemeinde Dießen ist, gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins und ist wegen ihrer Kandidatur um das Dießener Bürgermeisteramt aus dem Vorstand ausgeschieden. Ihre erneute Bereitschaft, den Verein als Vorstand zu unterstützen, erklärt sie damit, dass sie die guten Erfahrungen, die ihr Mann und sie seit zehn Jahren ohne eigenes Auto und in verschiedenen Carsharing-Organisationen gemacht haben, gerne mit vielen Menschen vor Ort teilen möchte.

Helmut Wahl drückte seine Hoffnung aus, dass mit der Aufhebung beziehungsweise Reduzierung der Corona-Einschränkungen das Vereinsleben wieder aufblühen werde und weitere Carsharing-Nutzer gewonnen werden können.