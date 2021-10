Neue Ordensgemeinschaft in Dießener Kloster begrüßt

Im Dießener Kloster St. Josef, der einstigen Heimat der Dominikanerinnen, herrscht wieder Leben. Dort sind jetzt die "Cruzadas de Santa Maria" zu Hause.

Der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, und der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier haben am Samstag gemeinsam das Geistliche Zentrum St. Josef in Dießen feierlich eröffnet. Das Haus wird vom päpstlichen Säkularinstitut „Cruzadas de Santa Maria“ als Niederlassung benutzt. Es handelt sich dabei um das ehemalige Kloster der Dominikanerinnen.

Im vorhergehenden, vom Nuntius gefeierten Pontifikalamt im Dießener Marienmünster betonte Bischof Bertram als Prediger, dass eine visionäre Kirche auch marianisch sein und denken müsse: „Die Kirche wird wieder Träume und Visionen haben, wenn sie ernst nimmt, was sie ist: Empfangende. Wir werden Hoffnungsträger, wenn wir die Muttersprache des Glaubens wieder besser lernen.“

Nuntius Eterović feierte den Gottesdienst gemeinsam mit Kardinal Varela und Bischof Bertram Foto: Julian Schmidt

Der von der Gemeinschaft der „Cruzadas“ gelebte marianische Gedanke der Dankbarkeit gegenüber Gott und der Empfänglichkeit für sein Wort sei entscheidend. Wer daran glaube, habe ein lebendiges Konzept von Kirche. „Das leben Sie, liebe Cruzadas, vor: entschlossen und charmant.“ Die Schwestern lebten aus der Kraft des Heiligen Geistes und sollten diesen „Spirit“ weiter hinaus in die Welt tragen, betonte der Bischof und freute sich über die Ankunft der Gemeinschaft in der Diözese: „Willkommen in der Bistumsfamilie.“

Der Bischof segnet das neue geistliche Zentrum

Nach dem Pontifikalamt wurde das Geistliche Zentrum St. Josef mit dem darin eingeschlossenen Evangelisationszentrum Petrus Canisius durch Bischof Bertram gesegnet. Dabei verwies er auf ein Zitat des Papstes, dass Christen nicht nur eine Mission hätten, sondern selbst Mission seien. In ihren Grußworten betonten Nuntius Eterovic sowie der emeritierte Erzbischof von Madrid und langjährige Unterstützer des Instituts, Kardinal Antonio María Rouco Varela, dass das Zentrum sich in eine lange Tradition einreihe: sowohl der fruchtbaren christlichen Geschichte des Ammersees, als auch der kirchlichen Verbundenheit zwischen Spanien und Deutschland.

Der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Dießen Josef Kirchensteiner überreicht der Regionalleiterin des Institus Maria A. Góngora ein Bild des heiligen Josef. Foto: Julian Schmidt

Die Regionalleiterin des Säkularinstituts Maria A. Góngora freute sich über den herzlichen Empfang in Dießen. „Mit dem Evangelisationszentrum wollen wir beitragen, dass viele Menschen die Freude des Glaubens erfahren“, erklärte die Spanierin. Auch die Mitbegründerin und Generalleiterin des Instituts, Lydia Jiménez, betonte, dass dieses Zentrum „Im Herzen Europas“ schon seit Jahren angestrebt worden sei. Beide sprachen zuletzt dem Orden der Dominikanerinnen ihren Dank aus, die an selber Stelle bis vor wenige Jahre wirkten und die Region nachhaltig geprägt hätten.

Seit 1971 gibt es die "Cruzadas de Santa Maria"

Die „Cruzadas de Santa Maria“ sind ein weibliches Säkularinstitut päpstlichen Rechts, das 1971 durch den Jesuiten Tomás Morales (1908-1994) und die heutige Generalleiterin Lydia Jiménez in Madrid gegründet wurde. Die rund 200 Mitglieder in zehn Ländern führen ein zölibatäres Leben, tragen jedoch keine Ordenstracht und gehen neben den Gemeinschaftsaufgaben ihrem Berufsleben nach. Die Arbeitsschwerpunkte d Gemeinschaft liegen im Bildungs- und Erziehungswesen sowie im familiären Bereich. Mit dem Institut eng verbunden ist die Priestergemeinschaft „P. Tomás Morales“, die 2004 in München gegründet wurde. (lt)