Neuer Gerätewart bei der Dießener Feuerwehr

Ein Hofstettener Feuerwehrmann kümmert sich künftig um den Fuhrpark der Dießener Feuerwehr. Was Bernhard Weber in seiner Freizeit am liebsten macht.

Die Feuerwehr Dießen hat einen neuen hauptamtlichen Gerätewart: Bernhard Weber hatte am Montag seinen ersten Arbeitstag und wurde von Kommandant Florian König begrüßt. Der 40-jährige Hofstettener ist Feuerwehrler durch und durch: Seit 26 Jahren ist er ehrenamtlich bei den Brandschützern in seinem Heimatort aktiv und ist dort Maschinist, Gerätewart und Gruppenführer. Zuletzt war der gelernte Landmaschinenmechaniker bei der Gemeinde Schondorf als Mitarbeiter des Bauhofs tätig. „Übers Internet bin ich auf die Stellenausschreibung in Dießen aufmerksam geworden und nach einem Gefahrguteinsatz in Schondorf habe ich mich dann dazu entschieden, mich zu bewerben“, so Weber. Der verheiratete Familienvater ist als Gerätewart nun unter anderem für den Fuhrpark und die Gerätepflege der Feuerwehren des Marktes Dießen zuständig. „Nach den guten Vorgesprächen freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe.“ In seiner Freizeit geht er gerne Arbeiten in seinem Wald nach. Kommandant Florian König wünschte Bernhard Weber an seinem ersten Arbeitstag alles Gute an der neuen Wirkungsstätte und freut sich auf die Zusammenarbeit. (ak) Lesen Sie dazu auch: Die Feuerwehrfamilie aus Obermühlhausen

