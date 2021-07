Raub in Dießener Getränkemarkt: So wird der Täter beschrieben

Nach dem Raub in einem Dießener Getränkemarkt liefert die Polizei eine Täterbeschreibung. Wie der Unbekannte aussieht.

Viele Dießener reagierten auf die Nachricht vom Raub in einem Getränkemarkt am Dienstag schockiert. Wie berichtet, hatte ein Unbekannter nach Geschäftsschluss einen Mitarbeiter von hinten mit einer Flasche niedergeschlagen und war mit einem vierstelligen Geldbetrag geflüchtet. Der Mitarbeiter wurde bei der Attacke schwer verletzt. Jetzt liegt eine Beschreibung des Täters vor.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Zeitung am Donnerstag mitteilt, handelt es sich bei dem Opfer um einen 21 Jahre alten Mitarbeiter des Getränkemarkts. Er war am Dienstag gegen 20.30 Uhr von hinten von dem Täter niedergestreckt worden und musste danach mit schweren Verletzungen stationär behandelt werden. Laut Polizei befindet er sich auf dem Weg der Besserung und konnte mittlerweile vernommen werden. Er konnte den mutmaßlichen Täter, der nach Geschäftsschluss über einen Seiteneingang in den Markt gelangt war, auch beschreiben. Die Entlassung des 21-Jährigen aus dem Krankenhaus steht unmittelbar bevor, so die Polizei zu unserer Zeitung.

Das Opfer kann den Räuber beschreiben

Die Kriminalpolizei beschreibt den flüchtigen Täter wie folgt: rund 1,70 bis 1,80 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, dunkler Teint, faltiges Gesicht, schmale Zähne, braune oder schwarze, mittellange Haare, dunkler Drei-Tage-Vollbart. Er trug eine hellbraune/beige Bomberjacke, weiß/blau gestreiftes Shirt und eine lange Hose (unbekannter Farbe). Hinweise an die Kripo Fürstenfeldbruck Telefonnummer 08141/612-0.