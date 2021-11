Spektakulärer Verkehrsunfall bei Dießen

Der Wagen eines Rentners kracht bei Dießen frontal in eine Leitplanke. Was die Ursache für den schweren Unfall ist.

Spektakulärer Unfall zwischen Entraching und Dießen: Am Mittwoch kommt ein 71-Jähriger mit seinem Wagen von der Straße ab und prallt ungebremst in eine Leitplanke. Die verhindert, dass der Wagen abstürzt.

Wie die Polizei meldet, war der Rentner aus Weilheim gegen 9.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße LL3 von Entraching in Richtung Dießen unterwegs. Etwa auf Höhe Gut Hübschenried bekam der Mann einen heftigen Krampf im rechten Arm., was dazu führte, dass er das Lenkrad verriss und mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte ungebremst frontal in die Leitplanke, durch die es aufgefangen wurde und die verhinderte, dass der Wagen nach unten stürzt.

Ein Sachschaden von rund 30.000 Euro

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die komplette Fahrzeugfront, ebenso die Leitplanke. Der Schaden wird von der Polizei mit rund 30.000 Euro angegeben. Der Rentner erlitt durch den Unfall leichte Prellungen, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. (lt)

