Straßenausbaubeiträge sind nun auch in Dießen Geschichte

Plus Der Ausbau der Mühlstraße in Dießen liegt schon ein paar Jahre zurück. Jetzt gibt es wegen Anliegerklagen noch ein juristisches Nachspiel.

Straßenausbaubeiträge: Das war jahrelang ein Reizwort für viele Grundstückseigentümer. Wenn eine Gemeinde eine Straße ausgebaut hat, fielen oft fünfstellige Beträge an, die Anlieger dafür bezahlen mussten. Seit 1. Januar 2018 sind diese Abgaben Geschichte, sie wurden vom Landtag abgeschafft. In Dießen schlug das Thema jetzt noch einmal auf: Fünf Anlieger und Anliegerinnen der Mühlstraße hatten gegen die Beitrags- und Vorausleistungsbescheide geklagt. Jetzt wurde darüber vor dem Verwaltungsgericht verhandelt.