Dießen

17:19 Uhr

Tanja Hust aus Dießen ist die Ammersee-Fotografin

Tanja Hust ist Fotografin. Am liebsten hat sie den Ammersee die Natur drumherum vor der Linse.

Plus Für die Fotografin Tanja Hust aus Dießen ist der See das Fotomotiv schlechthin. Für die "waschechte Deern" aus Bremen hat der See aber noch eine andere wichtige Bedeutung.

Von Ulrike Reschke

Als „waschechte Deern“ aus Bremen hat es Tanja Hust beruflich Anfang der 2000er nach München verschlagen. Von dort gelangte sie an den Ammersee, der seit 2014 ihre Heimat ist. In der Landeshauptstadt entdeckte sie eine jahrelang vernachlässigte Leidenschaft wieder: die Fotografie. Die machte sie 2017 zum Beruf. Mit dem Wechsel von der Unternehmensberatung zur freiberuflichen Fotografin habe sie ihr „Herzensthema“ verwirklicht, sagt sie.