Theater auf Stelzen: Dießener Dampfersteg wird zum Laufsteg

Beim Ferienprogramm bei den „Kultainern“ in Dießen sorgen Stelzengeher für Aufsehen. Ein anderer Programmpunkt muss jedoch verschoben werden.

Das gemeinsame Ferienangebot „Uferlos“ des Dießener Jugendtreffs, des Vereins „dieKunstBauStelle“ und des Stelzertheaters verwandelte kürzlich die Dießener Seeanlagen in eine Bühne.

Vor wenigen Tagen begann der Workshop für Theater mit Stelzen in Dießen am temporären Kulturstandort bei den „Kultainern“. Für die geplanten Aktivitäten gab es zunächst eine gute Nachricht – Erleichterungen bei der Durchführung durch die gelockerten Corona-Regeln – aber auch eine schlechte: der Wetterbericht versprach nichts Gutes. Daher wurden Termine verschoben oder fanden auch mal bei Regen mit Schirm und Umhang statt. Ganz verschoben werden musste das kunsthandwerkliche Kursangebot „Der weiße Waller“, damit soll es nach den Sommerferien weitergehen.

Für eine Dampferfahrt kommen die Stelzengeher zu spät

Die wenigen sommerlichen Tage boten für den Schnupperkurs „Theater auf Stelzen“ ideale Voraussetzungen. So konnte ein abendlicher Spaziergang auf Stelzen in den Dießener Seeanlagen stattfinden, der mit seinen über zwölf Mitwirkenden für große Aufmerksamkeit unter den Passanten sorgte. Der Dampfersteg verwandelte sich in einen Laufsteg. „Leider war der Besuch zu spät für eine Dampferfahrt, aber sicher wären wir mit den Stelzen auch an Bord gegangen“, meint Lilly Wilson, die Jugendtrainerin der Stelzer. Sie leitete den Workshop und war begeistert, mit welcher Motivation die Jugendlichen mit den Stelzen unterwegs waren.

Der Theaterworkshop wurde vollständig aus dem Bundesprogramm „Theater und Tanz machen stark“ finanziert. Darüber freute sich auch Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Dießens Kulturreferent Michael Lutzeier sagte: „Neben der Produktion der Dießener Kulturpfade für die History-App wurde der Parkplatz als Kultur-Standort am See noch mehr belebt. Neben den Skatern, die so elegant über die Welt rollen, sieht man an den Stelzern, wie erhebend Kultur sein kann.“

Noch bis 4. Oktober stehen die Kultainer am Dießener Skaterplatz. Infos unter www.dieKunstBauStelle.de.

