Verkehr in Dießen: Tempo 30 auch auf der Landsberger Straße?

Plus In Dießen geht es um die Frage, wie man zu Fuß oder mit dem Fahrrad sicherer ans Ziel kommt. Welche Änderungen gewünscht werden und wo die Mitglieder des Bauausschusses keinen Handlungsbedarf sehen.

Um die Verkehrssicherheit ist es wieder einmal im Bauausschuss des Dießener Gemeinderats gegangen. Dem Gremium lag ein Bündel von Vorschlägen von Mobilitätsreferentin Gabriele Übler (Grüne) und vom Seniorenbeirat vor. Allerdings fanden nur fünf von 15 Vorschlägen die Unterstützung des Gremiums. Anlass für diesen Tagesordnungspunkt war die in der nächsten Woche zusammen mit dem Landratsamt, der Polizei und dem Staatlichen Bauamt geplante Verkehrsschau. Und darum ging es: