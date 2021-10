Vermisstensuche in Dießen: Spaziergänger findet Mann tot auf

Groß angelegte Vermisstensuche in Dießen. Die Polizei sucht einen älteren Mann. Am Sonntag herrscht traurige Gewissheit.

In Dießen ist am Wochenende ein 80 Jahre alter Mann vermisst worden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der demente 80-Jährige wurde von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet. Im Einsatz waren Kräfte umliegender Dienststellen und auch ein Polizeihubschrauber, der das Ortsgebiet überflog. Weitere Spezialkräfte sollen laut Polizeiangaben in die Suche eingebunden werden, darunter Suchhundestaffeln.

Am Sonntagnachmittag herrschte traurige Gewissheit: Ein Spaziergänger entdeckte die Leiche des vermissten Mannes, wie das Landsberger Tagblatt auf Nachfrage bei der Polizei erfuhr. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden.