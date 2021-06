Wie viel Geld ein neuer Busverkehr in Dießen kosten könnte

Plus Fahren nach Bedarf oder nach Fahrplan? In Dießen geht es wieder um den Nahverkehr. Dazu gibt es jetzt auch weitere Angaben zu den möglichen Kosten.

Soll in Dießen auf den seit mehr als 25 Jahren verkehrenden Ortsbus mit festen Haltestellen und Fahrplänen ein bedarfsorientierter flexibler Kleinbusverkehr folgen? Über diese Frage ist auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder diskutiert worden. Die Mehrheit plädierte dafür, einen solchen Systemwechsel weiterzuverfolgen. Doch der dürfte einiges Geld kosten.