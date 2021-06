Fischen

28.06.2021

Im Kupfermuseum in Fischen konkurrieren Kochtöpfe mit Kandinsky

Plus Das Kupfermuseum in Fischen wird aus privater Hand finanziert und schafft es, jedes Jahr viele Ausflugsgäste und Urlauber anzuziehen. Wie sich fromme Mönche in der Fastenzeit das "rote Gold" zu Nutze machten.

Von Alfred Schubert

Kupfer ist das erste Metall, das von Menschen in großem Umfang genutzt wurde. Mit ihm endete vor über 5000 Jahren die Steinzeit. Auf das Kupfer folgten dessen Legierungen Bronze und Messing, das weiche Metall behielt dabei nicht nur seine Bedeutung, sondern steigerte dies sogar – bis heute. Kupfer ermöglichte die breite Anwendung von elektrischem Strom, und so ist das Metall in nahezu jedem Apparat zu finden – vom Staubsauger über den Computer und das Auto bis hin zur Weltraumstation.

