Der Klassenerhalt sorgt nicht nur für Freude

Nach dem Saisonabbruch zittern die Damen des MTV Dießen lange um den Verbleib in der Landesliga. Jetzt kann die positive Entscheidung des Verbands aber zum Problem werden – warum erklärt Trainer Nico Weis

Die Damenmannschaft des MTV Dießen musste nach dem Saisonabbruch lange zittern: Wie wird sich die Quotientenregelung auswirken? Wie berichtet, hat sich der Verband entschlossen, diese wegen des Saisonabbruchs einzuführen. Inzwischen allerdings gibt es gute Nachrichten für Trainer Nico Weis und sein Team – dafür plagen den Coach aber andere Sorgen.

Lange war unklar, wo das Team von Trainer Nico Weis in der neuen Saison auflaufen wird. Im Winter hatten die MTV Damen noch auf einem guten 6. Tabellenplatz gestanden, doch mit dem immer realistischer werdenden Saisonabbruch kam das große Zittern.

Zwar standen die Dießener nach dem exakt errechneten Quotienten vor dem TSV Gilching auf Platz 8, doch das stellte sich als trügerische Sicherheit heraus: Der Quotient wurde nämlich auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet – und damit lagen beide Teams zwar nach dem Rechenspiel exakt gleichauf – doch plötzlich war Dießen in der schwächeren Position.

Denn in diesem Fall zählt der direkte Vergleich und da gab es nur ein Spiel zwischen Dießen und Gilching, das hatte die Mannschaft vom Ammersee in Gilching verloren. Die Chance, die Scharte auszuwetzen bekamen die MTV-Damen nicht mehr, denn das Rückspiel fiel der Coronapause zum Opfer. Und so rutschte Dießen auf Platz neun ab – und stand damit auf einem Abstiegsplatz.

Wochen zwischen Hoffen und Bangen verbrachten Coach Nico Weis und seine Spielerinnen, dann gab es endlich Entwarnung vonseiten des BFV: Nur die Mannschaften auf den Plätzen zehn bis zwölf mussten die Landesliga verlassen: Dießen war gerettet. Wobei Trainer Nico Weis von dieser Regelung nicht begeistert war.

Erst vor Kurzem hatte der Verband die Vereine noch abstimmen lassen, ob man die Saison ohne Abstieg werten solle, doch die Mehrheit der Vereine hatte sich dafür entschieden, den Abstieg zu vollziehen. Viele Fußballer – auch der Dießener Trainer – hätten es lieber gesehen, wenn die Saison ohne Wertung geblieben wäre. „Leider hat der Verband diese Option nicht zur Abstimmung angeboten.“

Die Verantwortlichen seien „kein Freund“ der errechneten Tabelle, ergänzt der Dießener Trainer. Die aktuelle Bundesligasaison zeige, wie viel Dynamik in den letzten Partien im Abstiegskampf noch entstanden sei. Sportlich schielte der MTV Dießen dennoch auf die Bezirksoberliga, also eine Klasse tiefer.

„Die Personaldecke wird dünn in der neuen Saison, zahlreiche Spielerinnen stehen ab Sommer nicht mehr zur Verfügung“, teilt Trainer Nico Weis mit. Da der Bayrische Fußballverband aber einen Ligaverzicht nur zulässt, wenn das betroffene Team zwei Klassen nach unten absteigt, entschied sich Weis mit seinem Team, weiterhin in der Landesliga zu verbleiben. „Der Abstieg bis in die Bezirksliga war für uns ein zu großer Rückschritt,“ sagt der Trainer. „Seit 2014 haben wir uns in der Landesliga – 2017 sogar ein Jahr in der Bayernliga – etabliert. Das werden wir nicht einfach abschenken!“ Die Sommerpause wollen Coach und Mannschaft nun nutzen, um neue Spielerinnen für den MTV zu begeistern und dann mit Schwung in die Saisonvorbereitung zu starten. Unter anderem ist das Team um Nico Weiß auf der Suche nach einer neuen Torfrau.