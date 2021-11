Der SV Raisting kann die erste Heimniederlage gerade noch verhindern

Die ersatzgeschwächten Raistinger Fußballer schaffen gegen Hertha München ein 1:1. Bis zum Schluss wird um den Ausgleich gerungen.

Nichts für schwache Nerven war das Heimspiel des SV Raisting gegen den FC Hertha München. Eine Stunde rannte der SVR einem Rückstand hinterher, um schließlich mit einem Last-Minute-Treffer noch die erste Heimniederlage der Saison zu verhindern. Das 1:1-Unentschieden reichte der Mannschaft um Spielertrainer Hannes Franz aber nicht, um die Tabellenführung zu verteidigen.

„Das waren zwei verlorene Punkte. Das Spiel müssen wir gewinnen“, ärgerte sich Franz nach der dritten Punkteteilung auf eigenem Platz. „Uns fehlt es einfach an der Effektivität. Das zieht sich seit Wochen wie ein roter Faden durch die Spiele und das Training“, monierte Franz, der mit seiner Truppe gegen die spielstarken Münchner nur hauchdünn an der ersten Heimniederlage vorbeischrammte.

Erst in letzten Minute gelang den über weite Strecken haushoch überlegenden Raistingern mit einem sehr schmeichelhaften Strafstoß der Ausgleich. „Das war keiner“, räumte auch Franz ein, der selbst beim Schussversuch gestört wurde und dabei mit einem Gegenspieler in Kontakt geriet, sodass der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Andreas Heichele (90+8.) bewies beim Elfer keine Nerven und versenkte das Spielgerät sicher.

Die Bank ist beim SV Raisting nur dünn besetzt

Heichele (13.) verzeichnete in der Anfangsphase auch die erste Torgelegenheit der Hausherren, die wenig später bereits wechseln mussten, da Severin Kölbl muskuläre Probleme hatte. Für ihn kam Florian Greinwald von der dünn besetzten Bank, auf der Stammkeeper Urban Schaidhauf zusammen mit Nachwuchsspieler Justin Steeg Auswechseloption zwei und drei war. „Wenn man unsere Besetzung in der letzten Zeit anschaut, ist das schon Wahnsinn, was die Mannschaft leistet“, meinte Franz, der die zweite Möglichkeit des SVR, einen Kopfball nach einer Ecke vergab. Dazwischen sorgte Emre Gümüs (20.) mit einem 25- Meter-Schuss erstmals für Gefahr für Jakob Gast im Raistinger Kasten. Die zweite landete dann im Tor, da es die Gastgeber nicht schafften, einen abgewehrten Freistoß sauber zu klären. Pablo Müller-Gesser (30.) durfte so aus 16 Metern mit einem Flachschuss das 0:1 erzielen. Kurz davor vertändelten Heichele und Denis Grgic (27.) in aussichtsreicher Position vor dem Hertha-Kasten eine gute Möglichkeit des SVR.

Die Raistinger Abwehr um Victor Neveling rotes Trikot leistete sich gegen Hertha nur einen Patzer, der prompt zum Gegentor führte. Foto: Ursula Schmid

Von Rückstand ließen sich die Raistinger nicht beeindrucken. Sie versuchten noch vor der Pause eine Antwort zu geben. Mathias Sedlmeier (32.) und Markus Riedl (40.) nach einer Ecke verpassten aber den Ausgleich. Nicht besser machte es Timmy Greif (51.) und zweimal Grgic (57., 59.) nach dem Wechsel. Wobei letztere Chance des SVR-Torjägers ein „Hundertprozenter“ war. Grgic lief alleine auf Hertha-Keeper Andreas Fukerider zu, der aber parieren konnte.

Chancen über Chancen, aber lange kein Tor

Nach einer kurzen Verschnaufpause drängten die Hausherren in der Schlussphase weiter vehement auf den Ausgleich. „Die Mentalität ist überragend“, lobte Franz den Willen seiner Truppe das Ruder noch herumzureißen, was aber einfach nicht gelingen wollte. Heichele (70.) schoss drüber und Riedl (73.) an die Latte. Der eingewechselte Steeg (84., 90.) vergab zweimal, ehe der Unparteiische ein klares Handspiel von Herthas Abwehrchef Stefan Storch (91.) übersah. Nach einem Gewühl im Münchner Strafraum, bei dem den SVR-Fans schon der Torjubel auf den Lippen lag, bevor Fukerider klärte, kam Franz zu Fall. Trotz der Hertha-Proteste blieb der Schiedsrichter bei seiner Elferentscheidung, was Raisting noch den letztlich glücklichen, aber mehr als verdienten Punkt sicherte. (us)