Die positive Heimserie des SV Raisting endet im Derby

Raisting kassiert auf dem eigenen Platz eine 2:3-Niederlage gegen den FC Penzberg. Mit einer Schiedsrichterentscheidung können beide Teams sich nur schwer abfinden.

Die gute Heimserie des SV Raisting ist zu Ende. Ausgerechnet im Landkreisderby gegen den FC Penzberg ging die Elf um Spielertrainer Hannes Franz erstmals in dieser Saison auf eigenem Platz leer aus. Im Duell zweier ersatzgeschwächter Teams zog der SVR mit 2:3 den Kürzeren.

„Wir waren am Schluss stehend k.o.“, meinte Franz, der ohne Denis Grgic und Sebastian Baur auskommen musste. Zudem waren einige Spieler im Vorfeld angeschlagen oder krank. Andreas Heichele musste so notgedrungen in der Offensive für Grgic spielen. „Das ist natürlich nicht seine Stammposition“, erklärte Franz, der aber überraschend Hermann Sigl in der Innenverteidigung aufbot. „Der hat aber längere Zeit nicht gespielt“, ergänzte Franz, dessen Team durch die vielen Umstellungen nur schwer ins Spiel fand. „Das war klar, dass nicht alles funktioniert“, bekannte der SVR-Coach. Die Penzberger erwischten einen Start nach Maß.

Das erste Tor für Penzberg fällt in Ping-Pong-Manier

Bei einen Gewühl vor dem Raistinger Tor landete der Ball nach mehreren geblockten Versuchen in Ping-Pong-Manier im Tor. Der Treffer wurde letztlich FCP-Neuzugang Max Berwein (3.) zugeschrieben, auch wenn die Gastgeber mehr ein Eigentor vermuteten. Nach der Führung konzentrierten sich die Gäste noch mehr auf ihre taktische Marschrichtung, abwarten und auf Konter lauern.

„Das war in den letzten Jahren unsere Taktik“, wunderte sich Franz. Die Raistinger zeigten sich in der Folge bemüht eine Antwort auf das 0:1 zu geben. Heichele (7.) beförderte denn Ball auch schnell ins Tor. Das Schiedsrichtergespann erkannte den Treffer wegen Abseits aber nicht an. Der nächste Nackenschlag für die Hausherren folgte nach einer halben Stunde, als Mathias Sedlmeier den durchgebrochenen Andreas Schneeweiß hart an der Strafraumkante stoppte. „Ein klares Foul“, waren sich beide Teams einig. Beim „Tatort“ gingen die Meinungen auseinander. Der SVR sah ihn außerhalb, die Gäste innerhalb der verbotenen Zone. Der Referee entschied sich nach Rücksprache mit dem Linienrichter auf Elfmeter, den Patriot Lajqi zum 0:2 (32.) verwandelte. Wenig später rumpelten Fazlican Verep und Max Gerg vom FCP bei einem Befreiungsversuch mit den Köpfen zusammen. Beide mussten ausgewechselt werden, was aber zunächst keine Auswirkungen hatte. Der FCP stand weiter stabil und ließ kaum etwas zu.

Das dritte Tor der Gäste wäre beinahe noch vor der Pause gefallen

Berwein (44.) verpasste nach Zuspiel von Andreas Schneeweiß fast noch das dritte Gästetor. Seinen sehenswerten Volleyschuss wehrte SVR-Keeper Urban Schaidhauf genauso sehenswert ab. Aus der Kabine kamen die Raistinger mit deutlich mehr Schwung. Heichele verpasste ein Zuspiel knapp, dafür kam Sigl an den Ball, der ihn gnadenlos zum 1:2 (55.) ins Gehäuse hämmerte. Markus Riedl (61.) verzog nur haarscharf. Mitten in die Drangphase der Hausherren setzte der FCP einen Nadelstich in Form eines Kontertors von Durim Gjocaj (65.). „Der war klar Abseits“, ärgerte sich Franz. Wobei sein Team nicht aufgab und sofort dagegen hielt.

Nach einem Foul an Sedlmeier entschied der Referee auf Strafstoß für die Hausherren und Heichele (70.) traf sicher zum 2:3. FCP-Keeper Korbinian Neumaier, der sich wegen Protesten zuvor Gelb einhandelte, warf im Anschluss den Ball weg, was der Unparteiische zum Ärger des SVR nicht mit der Ampelkarte ahndete.

Der Sieg seiner Truppe geriet indessen in der Schlussphase nicht mehr in Gefahr, da sich die Hausherren durch Gelb-Rot (86.) für Sigl noch schwächten und zu keiner Chance mehr kamen. Die einzige Torchance verzeichnete noch Maxi Kalus (92.) von den Gästen, der in der Nachspielzeit knapp über das Tor schoss.