Junioren feiern eine Sensation

Erfolgreiche Spielgemeinschaft SV Raisting/FC Greifenberg

Nachdem der Bayerische Fußballverband die Saison 2020/21 im Juniorenbereich wegen der Corona-Krise ebenso wie die vorangegangene Spielzeit abbrechen musste (siehe nebenstehenden Bericht), wurden die C-Junioren der Spielgemeinschaft aus Raisting und Greifenberg wegen der Quotientenregelung zum Meister der Bezirksoberliga gekürt.

Dieser Erfolg grenzt schon an eine Sensation, denn das Team startete in die Saison als Aufsteiger und damit als klarer Außenseiter. Unter normalen Bedingungen hätte man sich damit für ein spannendes Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bayernliga gegen die DJK Ingolstadt qualifiziert.

Da allerdings in dieser Saison kein Verbandsspiel mehr durchgeführt werden kann, wird der Aufstieg unter den Releganten Mitte Juni durch den zuständigen BFV-Jugendausschuss per Losverfahren ermittelt. Damit heißt es nun Daumen drücken für die Mannschaft vom Ammersee, in der einige Spieler gar ihr fünfte Meisterschaft in Folge feiern konnten.

Wer bei dieser Erfolgsgeschichte der Spielgemeinschaft aktiv mitgestalten und sich neuen sportlichen Herausforderungen stellen will, ist im Training willkommen.

Ab sofort starten die Vorbereitungen auf die neue Saison und alle Spieler der Jahrgänge 2007 und 2008, die in einem optimalen Umfeld sich weiterentwickeln und mit anderen ambitionierten Teams messen wollen,können zu einem Probetraining kommen. (ak)

können sich bei Trainer Wolfgang Drexel (wolfidx@web.de, 0172/8670771) melden.