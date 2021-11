SV Raisting: Was ist gegen Penzberg drin?

Raisting war eine Woche auf Platz eins der Bezirksliga Süd. Am Sonntag wird gegen Penzberg gespielt.

Nur eine Woche durfte sich der SV Raisting über den ersten Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga Süd freuen. Durch das Unentschieden zuletzt gegen Hertha München und den gleichzeitigen Heimerfolg von Denklingen rutschte die Elf um Spielertrainer Hannes Franz auf Platz zwei zurück. Angesichts der angespannten Personallage in der letzten Zeit ist diese Platzierung dennoch bemerkenswert. Zuletzt saß sogar Stammkeeper Urban Schaidhauf als Feldspieler auf der Bank, um im Notfall eingewechselt werden zu können.

„Hut ab, was die Jungs leisten“, gab es deshalb auch viel Lob von Franz an seine Truppe, bei der aktuell fast jeder Spieler die 90 Minuten durchspielen muss. Beim Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den FC Penzberg dürfte sich die Bank etwas mehr füllen, da einige erkrankte Spieler wieder zurückkehren. Der Landkreisrivale, der zuletzt spielfrei war, kann dagegen ausgeruht in die Partie gehen.

Max Berwein kehrt nach Penzberg zurück

Gleichwohl ist der Druck auf den FCP, der unerwartet im Tabellenkeller auf Platz neun rangiert, groß. Die Penzberger hadern in dieser Saison mit großem Verletzungspech. Nicht zuletzt deshalb waren sie auf der Suche nach Verstärkung, und eine ist inzwischen unter Dach und Fach: Max Berwein, der zuvor in Garching in der Regionalliga gespielt hat, wird ab sofort wieder für seinen ehemaligen Verein aus Penzberg auflaufen. Nichtsdestotrotz wollen die Raistinger wie schon beim 4:1-Sieg im Hinspiel die drei Punkte behalten. (us)

Lesen Sie dazu auch