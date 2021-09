Raisting trifft mal wieder dreifach

Im Spitzenspiel gegen Wolfratshausen erzielt Denis Grgic einen Hattrick. Der SVR kann sich auch diesmal auf seine Stärke verlassen, wenig Gegentore zu kassieren

Wenig Gegentore kassieren war in den vergangenen Jahren schon immer eine Stärke des SV Raisting. In dieser Saison ist die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz aber enorm torgefährlich.

Das stellte der SVR auch beim Spitzenspiel beim BCF Wolfratshausen unter Beweis. Dem Tabellenzweiten gelangen die Raistinger drei Tore, mit denen sie zum vierten Mal in dieser Spielzeit einen 3:0 Erfolg feierten. „Der Sieg war verdient“, strahlte Franz nach dem starken Auftritt seiner Elf beim BCF.

Einen Sahnetag erwischte dabei Denis Grgic. Der SVR-Stürmer markierte alle drei Tore, so dass er in der Torjägertabelle mit neun Treffern auf Platz drei nach vorne rückte. Die Raistinger verkürzten als Dritter gleichzeitig den Rückstand auf Spitzenreiter Denklingen, der überraschend klar mit 1:4 bei Hertha München verlor, auf drei Zähler.

„Das ist eine schöne Momentaufnahme“, wollte Franz die Position nicht überbewerten. Seine Truppe stand in der ersten Hälfte überaus kompakt und ließ den Hausherren keinerlei Chancen. Nach vorne setzten die Gäste immer wieder Nadelstiche und sie profitierten von Fehlern des BCF. Einen Patzer von Wolfratshausens Keeper Adrian Neumeier nutzte Grgic früh zum 1:0 (13.).

Der wie immer sehr emsige David Hendel verpasste es im Anschluss bei guten Konterchancen die Führung auszubauen. Dafür sorgte dann aber Grgic unmittelbar nach dem Wechsel. Eine Freistoßflanke von Markus Riedl köpfte der Stürmer, den alle im Team nur „Brate“ rufen, zum 2:0 (52.) ein. Kurz davor verhinderte SVR-Keeper Urban Schaidhauf bei einer Chance von Mustafa Kantar den möglichen Ausgleich.

Mit der Zwei-Tore Führung im Rücken kontrollierte der SVR über weite Strecken das Geschehen. Der BCF kam nur selten zu gefährlichen Aktionen.

Eine solche verzeichnete Ralf Schubnell bei seinem Lattentreffer. In der Schlussphase verabschiedete sich Schubnell dann mit der Ampelkarte (84). In Überzahl nutzte Grgic einen Konter in der Nachspielzeit für seinen dritten Streich und den Endstand.