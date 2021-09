Dießen trifft auf Bichl

MTV geht fokussiert ins Spiel

Der MTV Dießen ist dran an der Tabellenspitze – nur drei Punkte liegt die Mannschaft in der A-Klasse 5 hinter Spitzenreiter Haunshofen. Doch nun kommen drei harte Wochen auf den MTV zu. Den Auftakt macht am Sonntag (15 Uhr) das Auswärtsspiel bei den SpFrd Bichl.

„Von den Wochen der Wahrheit zu sprechen, wäre mir zu viel“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. „Dass die Spiele enorm wichtig sind, aber nicht leicht werden, stimmt aber definitiv.“ Nach dem schwachen Auftritt in Berg (2:1-Sieg) soll sich sein Team auch spielerisch wieder steigern.

Dass das für ein erfolgreiches Abschneiden nötig sein wird, liegt auf der Hand.

Denn Bichl und Dießen sind derzeit punktgleich – beide haben 22 Zähler. Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses liegt der MTV vor den Sportfreunden.

Die bisherigen Duelle liefern allerdings kaum belastbares Material. In der Saison 2015/16 gewann der MTV Dießen beide Spiele gegen die SpFrd Bichl deutlich.

Allerdings tritt Bichl diese Saison mit einer ganz anderen Mannschaft im Vergleich zu damals an. „Darauf geben wir nichts“, kommentiert Ropers die Erfolge von damals und betont: „Der Fokus liegt auf diesem Wochenende.“ (ak)