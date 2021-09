Ein packendes Spiel mit strittigen Szenen und spätem Ausgleich

Nach einem intensiven Spiel fahren die Dießener MTV-Frauen mit einem Punkt nach Hause

In einem bis zur letzten Sekunde spannenden und intensiven Landesligaspiel trennten sich Wolfratshausen und der MTV Dießen 1:1 unentschieden.

Noch vor zwei Wochen hatten die Dießener Fußballerinnen 1:7 beim FFC Wacker II verloren, Wolfratshausen besiegte Wacker in der vergangenen Woche 6:4. Die Vorzeichen vor dem Spiel schienen klar. Doch die Dießenerinnen zeigten ein Mal mehr – sie haben dazugelernt.

Bis zur letzten Sekunde brachten sie die Gastgeberinnen an den Rand einer Niederlage, ehe Wolfratshausen in der Nachspielzeit noch ausgleichen konnte. Das Spiel begann auf Augenhöhe, zunächst wenig Torszenen, beide Mannschaften standen defensiv sicher und ließen wenige Großchancen zu.

Und beide Teams forderten bereits in Hälfte eins einen Strafstoß: Maria Breitenberger, die einschussbereit im Anschluss an eine Freistoßflanke von Julia Stapff im Strafraum von ihrer Gegenspielerin getroffen wurde, Wolfratshausens Lena Jocher auf der anderen Seite, die von hinten touchiert wurde und im 16-Meter-Raum zu Fall kam. Torlos ging es in die Pause.

Das Team von Coach Nico Weis kam dynamischer und energischer aus der Pause, setzte Wolfratshausen früh unter Druck und erspielte sich zwei große Chancen von Andrea Bichler, wunderbar eingesetzt von Zoe Klein, die an Wolfratshausens Torfrau und am Außennetz scheiterte.

Im Anschluss an eine Ecke köpfte Breitenberger knapp über das Tor. Wolfratshausen war vor allem durch Standardsituationen gefährlich, doch Dießens Torfrau Larissa Müske hielt wie schon in der Woche zuvor bärenstark. In der 66. Minute gingen die Gäste in Führung.

Julia Stapff mit einem schönen Zuspiel auf Franzi Haydn, die den Ball scharf in die Mitte flankte, den Wolfratshausens Abwehrspielerin unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Die Gastgeberinnen antworteten mit wütenden Angriffswellen, der MTV Dießen verteidigte leidenschaftlich.

Ein Zweikampf folgte dem nächsten, immer wieder emotional und intensiv geführt von beiden Teams bei aufgeheizter Atmosphäre. In der Nachspielzeit die letzte von vielen umstrittenen Szenen. Wolfratshausen mit einem scharfen Ball vor das Dießener Tor, Larissa Müske kann den Ball nach einem Zusammenprall mit Wolfratshausens Stürmerin nicht festhalten und Elisa Peehs gleicht zum 1:1 aus. Dem Spielverlauf entsprechend nicht unverdient, aber glücklich zu diesem späten Zeitpunkt.

„Ich kann meiner Mannschaft nicht genug Komplimente aussprechen“, resümierte Coach Weis nach dem Spiel. „Aus den Möglichkeiten, die wir haben, holen die Mädels wirklich alles raus. Von 5 Pflichtspielen haben wir 4 nicht verloren. Und das mit 5 oder 6 Spielerinnen, die bis zum Sommer noch in der Hobbyliga gespielt haben!“ Und wie bitter war der Ausgleich kurz vor Schluss?

„Ärgerlich, aber gehört dazu. Glückwunsch an beide Teams, packender kann ein Spiel kaum sein!“ so Weis. Nächste Woche geht es zum vierten Mal in Folge auswärts auf den Platz - diesmal zum starken Aufsteiger aus Passau. (ak)